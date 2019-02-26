Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского заказал изготовление агитационных бордов с фразами "И это я!", "И это Владимир Зеленский". Их будут размещать рядом с рекламой других кандидатов. Макеты бордов попали в распоряжение "Страны".

Как сообщили "Стране" в одном из рекламных агентств, таких рекламных щитов планируется около 2 тысяч по стране.

На макетах видно, что борд "И это я!" с фотографией Зеленского может быть размещен справа от рекламы Юлии Тимошенко с лозунгом "Изменения, которых все ожидают" или Петра Порошенко "Президент один!". А справа от борда Гриценко "Честный президент будет служить людям!" может быть размещена реклама "И это Владимир Зеленский".

Напомним, по данным последних опросов, в лидерах предвыборной гонки Зеленский, Порошенко, Тимошенко и Бойко.

Также мы писали, что билборды с "реальными делами" Порошенко оказались калькой рекламы "Единой России".