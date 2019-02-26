В селе Ручей Одесской области произошло разбойное нападение: неизвестные забрались в дом фермера и украли у него ювелирные изделия и 30 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает УНН.

Известно, что преступников было трое, лица они прятали под масками, а при себе у них было оружие. Забравшись в дом, злоумышленники избили хозяина и его брата, который также находился в помещении. После этого, чтобы запугать мужчину, разбойники выстрелили в дверь.

Фермер был вынужден отдать преступникам около 30 000 долларов и ювелирные изделия. Нападавшие забрали награбленное и скрылись. Сейчас правоохранители открыли досудебное расследование по факту разбоя.

Напомним, ночью в Одессе преступник с железной трубой ограбил заправку на 11 тысяч гривен.

Также мы писали, что задержанную в Харькове "ювелирную" банду обвинили в налете на фермеров.