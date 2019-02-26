Не исключено, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подадут иск против журналистов программы "Наші гроші". Такое заявление в Верховной Раде сделала представительница президента Ирина Луценко, сообщает "Украинская правда".

"Насколько мне известно, "Укроборонпром" и Олег Гладковский будут судиться против журналистов. Чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства", - сказала Луценко.

"А то складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история из 2015 года и сбрасывается перед выборами", - добавила представительница президента.

По ее словам, факты по расследованию "Наших грошей" были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году.

"Но никаких результатов, никаких фактов или подозреваемых названо не было", - заявила Луценко.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укроборонмпром" оказался главным должником Украины по зарплатам.

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