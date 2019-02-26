Сегодня, 26 февраля, выступая на заседании парламента, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко после расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.

Об этом передает УП.

По словам Тимошенко, накануне журналисты опубликовали расследование о схемах обогащения окружения Порошенко на оборонке, которое говорит о том, что все заявления президента о патриотизме - фейк.

"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны", - заявила она.

Политик добавила, что по сути это содействие врагу, уничтожение украинской армии и содействие стране-оккупанту в захвате Украины.

"Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента. И мы обращаемся ко всем без исключения депутатам, которые имеют честь и совесть для того, чтобы поставить на место все те организованные преступные группировки", - сказала Тимошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что как друзья Порошенко крадут на оборонке. Опубликована переписка.