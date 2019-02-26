Пребывая с визитом в Червонограде Львовской области, президент Петр Порошенко не только оскорбил со сцены местного жителя, выкрик которого из толпы пришелся ему не по душе, но кроме этого, его охрана выбила из рук мужчины телефон, который упомянул долги по зарплатам шахтерам, снимая это на камеру.

Об этом пишет "Вчасно".

Видео инцидента появилось в YouTube. На ролике видно, как Порошенко проходит по улице города и здоровается с местными жителями, один из них говорит о долгах по зарплатам шахтерам в момент, когда президент проходит рядом с ним. Порошенко сначала интересуется, работает ли он на шахте. Молодой человек отвечает, что шахтером работает его отец. После этого президент говорит, что с долгами уже рассчитались, а из рук парня выбивают телефон.

А выступая перед местными жителями со сцены, Порошенко грубо ответил на выкрик из толпы касаемо долга по зарплате шахтерам.

"Внимание! Я бы хотел сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолжностей по шахтерам. Да? Слава Богу!", - говорит Порошенко.

После этого из толпы слышится недовольный выкрик. На что Порошенко в микрофон произносит: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина!".

Перед приездом Петра Порошенко в Червоноград местным шахтерам быстро выплатили задолженность по зарплате за декабрь 2018 года.

Видео: YouTube/ Вголос. Інформаційне агентство

Видео: YouTube/ Вголос. Інформаційне агентство

Напомним, ранее в Кабинете министров объяснили долги по зарплате шахтерам разницей в цене угля.

Также мы писали, что к началу нового года долги по зарплате в Украине достигли 2,6 миллиарда.