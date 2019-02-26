"Пополам гори, земля неприятеля". В Исаакиевском соборе Питера хор спел об атомной бомбардировке США
"Концертный хор Санкт-Петербурга" на концерте в Исаакиевском соборе ко Дню защитника Отечества 23 февраля исполнил песню об атомной бомбардировке США.
Видеозапись этого выложил в сеть блогер Геннадий Мохненко, сообщает "Новая газета".
Уточняется, что в основной программе хор исполнял песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других заслуженных авторов. А после 60-й минуты прозвучала песня "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" Андрея Козловского.
В игривой форме российские хористы пропели такие куплеты:
"На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Пополам гори земля неприятеля!"
Как отмечают российские СМИ, хор сам выложил видео концерта во Вконтакте.
Напомним, на днях в российской программе "Вести недели", ведущим которой является Дмитрий Кисилев, показали графику, как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на возможные мишени в США - Пентагон, резиденцию президента Кэмп-Дэвид и т.п.
Также мы сообщали, что Путин рассказал о российских новинках в вооружении, среди которых ракета Циркон, 7 подводных лодок и 16 кораблей ВМФ.