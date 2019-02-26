"Концертный хор Санкт-Петербурга" на концерте в Исаакиевском соборе ко Дню защитника Отечества 23 февраля исполнил песню об атомной бомбардировке США.

Видеозапись этого выложил в сеть блогер Геннадий Мохненко, сообщает "Новая газета".

Уточняется, что в основной программе хор исполнял песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других заслуженных авторов. А после 60-й минуты прозвучала песня "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" Андрея Козловского.

В игривой форме российские хористы пропели такие куплеты:

"На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

Пополам гори земля неприятеля!"

Как отмечают российские СМИ, хор сам выложил видео концерта во Вконтакте.

Напомним, на днях в российской программе "Вести недели", ведущим которой является Дмитрий Кисилев, показали графику, как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на возможные мишени в США - Пентагон, резиденцию президента Кэмп-Дэвид и т.п.

Также мы сообщали, что Путин рассказал о российских новинках в вооружении, среди которых ракета Циркон, 7 подводных лодок и 16 кораблей ВМФ.