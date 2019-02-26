Во вторник, 26 февраля, выступая на открытии оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных Сил Украины, президент Порошенко в очередной раз заявил о том, что РФ ведет приготовления к полномасштабной войне. Об этом сообщает 112 Украина.

"Угроза полномасштабной войны - не декларация. Она вполне реальная, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма", - сказал Петр Порошенко.

Президент перечислил, где именно, по его информации, базируются вооруженные силы РФ. По словам Порошенко, речь идет о военно-воздушных силах, флоте, и о ракетных частях.

"На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и ПВО... На Юго-западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей... В Крыму РФ создала мощное объединение, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тысяч военных. Формируются и разворачиваются ракетные части, оснащенные "Искандерами"", - заявил Порошенко.

Президент считает, что Россия нацелена не только на Украину, а "ее гибридная война имеет целью кардинально изменить политический ландшафт всей Европы".

Напомним, Путин рассказал о российских новинках в вооружении - ракета Циркон, 7 подводных лодоках и 16 кораблях ВМФ.

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