Два человека погибли и один получил травмы в результате столкновения легковушки с деревом, которое произошло минувшей ночью в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Трагедия случилась в Заводском районе города на пересечении Центрального проспекта и ул. Шоссейной. Водитель автомобиля Peugeot 407 не справился с управлением и легковушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. За рулем находился 29-летний мужчина.

Фото: mk.npu.gov.ua

Как уточняют правоохранители, в результате аварии водитель и 29-летний пассажир легковушки погибли. А 32-летняя пассажирка получила травмы и госпитализирована. Уточняется, что оба пассажира были военнослужащими.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия. В ЕРДР внесли сведения о ДТП по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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