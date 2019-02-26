В ночь на вторник, 26 февраля, в Киеве произошло ДТП при участии грузовика Укрпочты и машины патрульной полиции. Об этом сообщает "Информатор".

Около 00:00 на пересечении улиц Ломоносова и Васильковской правоохранители остановили МАЗ "Укрпочты", чтобы его водитель прошел проверку на наличие алкоголя в организме, так как транспортное средство явно нарушало ПДД. Полицейские остановили грузовик и стали выходить из машины, но в это время МАЗ начал сдавать назад и зацепил полицейский Mitsubishi Outlander. К счастью, никто из участников аварии не пострадал, серьезных повреждений авто также удалось избежать.

Водитель грузовика долгое время не хотел покидать кабину, а также отказался пройти тест на алкогольное опьянение. Позже мужчина вовсе начал утверждать, что водитель - не он, однако обратное зафиксировано камерой наблюдения.

Видео: YouTube/ informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, появилось видео ДТП под Киевом, где полицейские повредили две машины и въехали в магазин во время погони.

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