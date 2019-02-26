В понедельник, 25 февраля, украинский певец Олег Винник представил тизер клипа на выпущенную ко Дню всех влюбленных первоначальную и ранее неизвестную версию трека "Роксолана". Ролик опубликован на YouTube-канале Винника.

Режиссером клипа выступила Елена Винярская, а автором сценария продюсер Александр Горбенко, в главных ролях снялись Ольга Сумская, Ада Роговцева, Вера Кобзарь и другие.

Клип будет рассказывать истории девушек-роксолан об их жизни за рубежом. Премьера полной версии ролика состоится в последний день зимы, 28 февраля. Любопытно, что эта композиция станет заглавной в новом стадионном туре артиста, который стартует в мае 2019 года.

Видео: YouTube/ ОЛЕГ ВИННИК

Напомним, Олег Винник спел "Мурку" на немецком.

Также мы писали, что Винник на премии M1 Music Awards по итогам 2018 года был признан лучшим певцом, а группа KAZKA - прорывом года.