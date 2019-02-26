Во вторник, 26 февраля, Верховная Рада Украины на очередном заседании рассмотрит ряд вопросов национальной безопасности. Кроме того, депутаты будут голосовать за законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушения на выборах.

Об этом свидетельствует повестка дня, размещенная на сайте Верховной Рады.

Также в первом чтении будет рассмотрен законопроект о штрафах за хостелы в многоэтажках (№№№10006, 10006-1). После этого запланирован блок вопросов нацбезопасности и обороны, в том числе - законопроект о допуске иностранных военнослужащих в Украину для участия в многонациональных учениях в 2019 году.

Кроме того, нардепы примут решение о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов. В первом чтении будут рассмотрены основной и альтернативный проекты, направленные на бесперебойную поставку электроэнергии местным коммунальным предприятиям по установленным тарифам.

Кроме того, депутаты рассмотрят процедуру заочного расследования, деятельность ГБР, переименование населенных пунктов, утилизацию отходов.

Депутаты сегодня рассмотрят и проект постановления "об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 года", а также - в первом чтении четыре варианта законопроекта об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Напомним, фракция БПП намерена бойкотировать все голосования в Раде, кроме законопроектов по безопасности и обороны, - из-за рассмотрения проекта закона об ужесточении ответственности за подкуп избирателей.

Также мы писали, что в Раде рассмотрят завышенные платежки за газ.