Вчера, 25 февраля на судне "Партизан" российской компании "Гудзон", которое курсирует в Японском море произошел мощный взрыв, приведший к пожару. ЧП случилось после того, как судно получило две пробоины в борту, выше ватерлинии на 6 метров, передает Интерфакс.

Пароход с грузом металлолома продолжает следовать в Южную Корею. Дальневосточное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Госморнадзор) получило информацию о взрыве и готовится проводить проверку. Здесь отмечают, что о причинах взрыва говорить преждевременно.

В морском спасательно-координационном центре "Владивосток" рассказали, что пострадавших в результате взрыва нет, загрязнения окружающей среды также не наблюдается.

"По информации судовладельца, судно получило две пробоины на шесть метров выше ватер-линии, поврежден брашпиль", - сообщил начальник центра Николай Пирожков.

"Подозревают, что извне что-то прилетело. Однако точные причины будут выясняться, когда судно прибудет в порт Донгхэ в Южной Корее. На судне находится 13 членов экипажа, никто не пострадал. Возникшее после взрыва возгорание потушили своими силами", - сообщил представитель компании-судовладельца.

Планируется, что "Партизан" прибудет в южнокорейский порт в среду, 27 февраля.

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