Вчера украинские журналисты опубликовали расследование по махинациям в украинской оборонке. Они утверждают, что государственный концерн "Укроборонпром" покупал контрабандные российские запчасти через фирмы-прокладки, на счетах которых оседали миллионы гривень.

Курировал схему сын замглавы СНБО Олега Гладковского - 22-летний Игорь, говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Гладковский-старший - это давний бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко. Его имя не впервые всплывает в контексте странных государственных закупок. В СМИ его называют "смотрящим" за оборонкой от имени Порошенко.

Расследование уже вызвало скандал - как в соцсетях, так и в парламенте, где оппозиция призвала к импичменту президента.

"Страна" разбиралась в новом компромате на людей Порошенко.

"Завозить будут русские. Как обычно"

Журналист Леся Иванова опубликовала первую серию масштабного расследования о тайной переписке окружения Порошенко. Суммы откатов и схемы хищения миллионов в оборонке, контрабанде из России и отмывании денег - с участием сына одного из самых влиятельных чиновников и друга Порошенко. Об этом говорится в расследовании "Bihus.info".

Так, по данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке".

По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Саму схему расследователи уже описывали полтора года назад. По ней около ста миллионов гривен государственные оборонные заводы "слили" фиктивным компаниям за поставки запчастей непонятного происхождения и качества.

Они утверждают, что осенью 2018 получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов аферы. Проверка журналистов показала, что приведенные в переписках факты соответствуют установленным ранее. Поэтому отправленный архив, скорее всего, является аутентичным.

Бизнесом на государственных закупках, кроме уже упомянутого Игоря Гладковского, занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформляет документы, заносит откаты". Он работал в "Укроборонпроме", откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор.

Третий организатор схемы – Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют "специалистом по контрабанде", утверждая, что мужчина "еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах".

Слева направо: Рогоза, Жуков и Гладковский-младший

Как свидетельствует обнародованные переписки, Гладковский-младший занимался решением "вопросов высокого уровня", согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковский-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко.

Жуков и Рогоза занимались так называемой "текущей черной работой" – непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег. Часто даже "тупо" на карточки Привата.

В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег. Между собой мужчины договаривались, например, о том, какие вопросы Гладковскому-младшему нужно решить через своего отца или через руководителей заводов.

Говорится в переписке и о суммах доходов.

Журналисты установили минимум 250 миллионов гривен, заработанных через 3 основные фирмы-прокладки. Такой фирмой выступала даже "Кузня на Рыбацком", которая до осени 2018 года принадлежала Порошенко.

В то же время, в переписках Рогоза вспоминает 500 миллионов, поэтому расследователи предполагают, что настоящий заработок от схемы был значительно больше. Документы из заводов свидетельствуют, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не соответствовали требованиям.

Кроме того, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Деньги отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры. В переписках они обсуждали проценты, которые получали такие центры, и суммы, которые передавали буквально в пакетах.

Государственные заводы, которые закупали контрабандные запчасти, имитировали проведение честного конкурса, рассматривая в качестве участников только компании-прокладки Гладковского-Жукова-Рогозы.

Разница между ценой закупки товара фирмами-прокладками и ценой продажи на завод - в два, три и четыре раза выше.

Вот еще несколько ярких цитат из переписки:

"Стадо, которому надо давать п...ды" - о директорах госзаводов.

"Давай сброшу на карту? - Не, пришли новой почтой!" - о передаче откатов.

"Возьми таблицу, где мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5" - о формировании цен.

Журналисты анонсировали еще две части расследования, которое касается хищений в оборонной сфере.

Реакция Банковой

На претензии журналистов ответила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Она пригрозила судом за их расследование.

"Насколько мне известно, "Укроборонпром" и Олег Гладковский будут судиться против журналистов. Чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства", - сказала Луценко.

"А то складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история из 2015 года и сбрасывается перед выборами", - добавила представительница президента.

По ее словам, факты по расследованию "Наших грошей" были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году.

"Но никаких результатов, никаких фактов или подозреваемых названо не было", - заявила Луценко.

Коррупция в украинской оборонке

Тема закупок для армии в Украине давно является больной. О том, что поставки идут по завышенным ценам и через непонятные фирмы - тоже не новость. Однако ни одного громкого антикоррупционного дела власти не довели до конца.

Что в общем-то логично: военно-промышленным комплексом в Украине управляют на паритетной основе две ветви власти: президентская и "Народный фронт". Поэтому большинство расследований, которые ведут журналисты или правоохранители, упираются в представителей именно этих политических сил.

Причем, по данным СМИ, от президентской стороны вопрос курирует Гладковский. А со стороны "Народного фронта" - Турчинов и Пашинский.

Большая часть скандалов с фирмами-прокладками случилась в ходе 2015-2016 годов. Известно о них стало спустя некоторое время. Только известные эпизоды показали пропажу порядка ста миллионов через фиктивные компании, у которых "Укроборонпром" закупает запчасти.

И не в первый раз в связи с этим всплывает имя друга Порошенко - заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, рулившего близкой к презденту корпорацией "Богдан".

Кроме утверждений журналистов, что сомнительные сделки "разруливает" его сын Игорь, есть и другие маркеры, указывающие на роль Гладковского (или его людей) в сомнительных сделках.

Так, в апреле 2017 года шосткинский завод "Импульс", входящий в "Укроборонпром", зачем-то продал кипрскому офшору 109 пакетов детонаторов по 95 тысяч евро. Затем их оттуда уже гораздо дороже - за 684 тысячи евро - выкупила сербская компания Sloboda. Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале американский Минфин обвинил в отмывании денег.

В чьих карманах осела на Кипре разница почти 600 тысяч евро, изданию низвестно. Однако заверяет все подобные контракты замглавы "Укроборонпрома" Светлана Хромец, которая раньше работала в компании Олега Гладковского "Богдан", утверждает журнал "Новое время".

К этой корпорации у журналистов тоже есть вопросы. Оказывается, Минобороны без всякого тендера закупило у нее сотню медицинских автомобилей по 32 тысячи долларов каждый.

Без тендера - потому что закупка проходила по секретной статье оборонного бюджета. Закон это позволяет. Только вот что за секретность с явно вспомогательным транспортом (пусть и для армейских нужд)?

Но самое интересное в том, что из половины поставленных медицинских авто, сломалась ровно половина. Тем не менее, Минобороны намерено продолжать закупки.

У "Богдана" закупаются также грузовики для армии, которые на 10% дороже, чем у отечественного конкурента - Кременчугского КрАЗ, который дает пятилетнюю гарантию. В то время как "Богдан" - только двухлетнюю.

После нового расследования Дениса Бигуса вопросов к Гладковскому стало еще больше. В программе его даже назвали "смотрящим" за оборонкой от имени Петра Порошенко. Они, как известно - давние бизнес-партнеры. Порошенко когда-то имел долю в "Богдане" Гладковского. А теперь в схеме возник и сын Гладковского.

Правда, в сети начали обсуждать не столько зампреда СНБО и его детей - сколько самого Порошенко, без которого описанные схемы давно бы "посыпались".

Реакция на расследование

Журналист Вячеслав Чечило заметил, что после выхода расследования власть снова начала пугать Украину войной.

"Две новости подряд:

"Порошенко снова заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией"

"Окружение Порошенко замешано в хищениях в оборонке"

Пять лет в двух предложениях".

Слова президента о войне прозвучали на его совещании с руководителями оборонного сектора, которое он собрал сегодня утром. Сразу после выхода расследования по хищениям в оборонке.

Интересно, что на заседании парламента, которое шло параллельно, в адрес Порошенко прозвучали довольно резкие заявления. Олег Ляшко в свойственной ему экспрессивной манере предложил "расстрелять" гаранта, если информация подтвердится. А Юлия Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко.

"Как только разоблачают их многомиллионные сделки в армии и торговлю со страной-агрессором, они начинают вопить об "открытой полномасштабной агрессии", - пишет нардеп Сергей Власенко.

"Президент делает вид, что ничего не произошло. Но произошло. После вчерашнего обнародования материалов Denys Bihus, Порошенко не имеет морального права с покерфейсом пускаться в рассуждения о развитии армии. Это недопустимо. Мы не должны позволить спустить этот вопрос на тормозах. Нужны уголовные дела и честное прозрачное расследование", - пишет журналистка Татьяна Высоцкая.

Адвокат Юлия Сегеда считает, что Порошенко должен прокомментировать расследование Бигуса. При этом она считает, что его выпустили специально под выборы.

"Схемы 2016 года стали известны только сейчас? Не смешите. Закончили расследование чудесным образом под выборы. Совпадение? Не думаю.

У меня к Петру Алексеевичу только один вопрос... Они вам жизнь спасли? В благодарность за что можно это покрывать...

Я хочу видеть ответ на это расследование. Именно видеть, а не слышать".

"Реакции на расследование BIHUS.info и Леся Иванова о коррупции в оборонке пока нет. Могу предположить, что вместо того, чтобы открывать уголовные производства и прямо с утра "отрубывать руки" пронырливым мальчикам, друзьям сына Гладковского, отстраняя их от схем, самая главная головная боль для героев этой драмы сейчас и их группы поддержки - это найти ответ на вопрос, кто же источник журналистов?

Я надеюсь, что правоохранительные органы не пойдут по привычному в последнее время для себя пути и не побегут за помощью в Печерский суд, получая там доступ к материалам журналистов, их телефонам и e-mail, прикрываясь при этом нацбезопасностью, а на самом деле защищая коррупционеров. Ведь еще предстоят 2 серии расследования, всем очень интересно, что в них", - пишет журналистка Кристина Бердинских, у которой Генпрокуратура официально прослушивает телефон.

"В принципе, этим аккордом можно подводить черту под итогами правления новой власти за 5 лет: шпана одного из феодалов приближенного к "Первому" тупо пилила оборонный бюджет воюющей страны, умножая на два, на два с половиной и т.д. цену российского металлолома под видом запчастей для бронетехники и обналичивая бабло через конвертационные центры. Завод ПАПы "Лен. кузня" выступал "фирмой-прокладкой".

Таким образом подтверждаются самые пошлые карикатуры самых последних "заводофилов". Увы, друзья, увы...", - пишет блогер Сергей Наумович.

То,что друзья президента "зарабатывают" на оборонном секторе, не секрет уже давно. В УП эту тему мы исследовали последние года три. Может помните, как к нам в гости даже приходила СБУ и требовала удалить материал о государственном оборонном заказе за "раскрытие государственной тайны".

Но! Сегодня после прочтения всех позорных новостей о Нацотборе, я зачем-то решила посмотреть последнее расследование команды Бигуса. Оно о том, как первый зам СНБО и бизнес- партнер Порошенко Гладковский делегировал своего сына (22-летнего) заниматься схемами на государственных оборонных предприятиях. Я второй час не могу прийти в себя от всего увиденного и услышанного, от уровня диалогов, коммуникации, от цинизма и вседозволенности.

В общем, если хотите узнать больше о настоящих врагах государства( у нас же дискуссия последние два дня вокруг этого вопроса происходит), то обязательно посмотрите. Давайте лучше обсудим гастроли ГЛАДКОВСКОГО и контрабандные российские детали", - предлагает главный редактор "Украинской правды" Сегвиль Мусаева.