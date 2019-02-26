Ночью в Одессе преступник с железной трубой ограбил заправку на 11 тысяч гривен
В ночь на вторник, 26 февраля, в Одессе неизвестный напал на автозаправочную станцию и круглосуточный магазин. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет УНН.
Инцидент произошел около 03:00. Преступник использовал в качестве оружия кусок металлической трубы. С ней он зашел на заправку, начал угрожать оператору. Злоумышленник вынудил работника АЗС отдать ему деньги из кассы - 11 тысяч гривен. После этого он скрылся с места совершения преступления. На данный момент по факту разбоя начато досудебное расследование.
Напомним, полиция задержала стрелка, который едва не убил человека у заправки в селе под Киевом.
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