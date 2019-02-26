В случае, если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пойдет на Brexit, не договорившись о сделке с Евросоюзом, стране грозит массовая отставка министров. Об этом пишет Daily Mail.

Источники утверждают, что 23 британских парламентария провели тайную встречу, чтобы обсудить, как остановить сценарий Brexit без сделки. По ее итогам оказалось, что по меньшей мере 15 министров готовы уйти в отставку. Таблоид сообщает, что Тереза Мэй готова предотвратить массовую отставку и исключить выход из ЕС без сделки.

По данным издания, среди тех, кто заявил о возможной отставке, - министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр юстиции Дэвид Гауке, а также министр труда и пенсий Эмбер Радд. Другие в партии Тори тоже готовы подать в отставку ради того, чтобы предотвратить Brexit без сделки. До 25 влиятельных членов партии также угрожают поддержать это решение. При этом в случае, если 20 министров уйдут в отставку, это повлечет "катастрофические последствия для британского правительства".

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещает провести повторное голосование в парламенте по соглашению с ЕС об условиях выхода страны из блока до 12 марта.

Также мы писали, что Макрон и Курц отказались возобновлять с Великобританией переговоры по новой Brexit-сделке.