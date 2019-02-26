Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже определился, стоит ли вызывать на матчи первой команды защитника питерского Зенита Ярослава Ракицкого или нет.

Об этом коуч "сине-желтых" объявил в эфире программы "Профутбол"

Видео: Профутбол

"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я все еще смотрю на ситуацию, анализирую... По любому игроку сделаю заявление в начале марта", - ответил Андрей Шевченко на вопрос о перспективах Ракицкого.

- Вы в раздумьях?

- Нет, я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте, - повторил Андрей Шевченко.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что только за подпись на контракте Ракицкий получил от Зенита бонус в 5 миллионов евро.