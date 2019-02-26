Шевченко решил судьбу Ракицкого в сборной Украины, но вердикт объявит в начале марта
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже определился, стоит ли вызывать на матчи первой команды защитника питерского Зенита Ярослава Ракицкого или нет.
Об этом коуч "сине-желтых" объявил в эфире программы "Профутбол"
Видео: Профутбол
"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я все еще смотрю на ситуацию, анализирую... По любому игроку сделаю заявление в начале марта", - ответил Андрей Шевченко на вопрос о перспективах Ракицкого.
- Вы в раздумьях?
- Нет, я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте, - повторил Андрей Шевченко.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что только за подпись на контракте Ракицкий получил от Зенита бонус в 5 миллионов евро.