Испанская полиция расследует обстоятельства смерти политолога, сооснователя телеканала НТВ, мужа скандальной светской журналистки Божены Рынски Игоря Малашенко, который был найден мертвым в Испании 25 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

В посольстве России в Мадриде заявили, что отделение испанской Гражданской гвардии в городе Альхесирас подтвердило факт смерти Малашенко.

Напомним, на момент смерти Игорю Малашенко было 64 года. Согласно предварительной информации, он совершил суицид. Следствию предстоит выяснить, не было ли это замаскированным убийством.

Игорь Малашенко являлся одним из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, также он возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства в 2018-м. В 1993-м под покровительством Владимира Гусинского вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал НТВ.

Мы писали о том, что жена Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что он еще в декабре говорил, что не собирается умирать, однако он очень боялся суда и угроз.