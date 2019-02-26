Курс НБУ на 26 февраля. Доллар опустился до 26,99 грн/$, а евро дорожает
Нацбанк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на вторник, 26 февраля. Сегодня курс доллара составил 26,99 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.
По сравнению с предыдущим банковским днем, евро подорожал на 5 копеек, его курс составил 30,64 грн за единицу валюты. Российский рубль в цене значительно не изменился.
Официальный курс валют на 26 февраля:
- 1 долллар - 26,99065600 (-0,02665600);
- 1 евро - 30,64789000 (+0,05078400);
- 1 рубль - 0,41360000 (+0,00122000).
Напомним, в понедельник, 25 февраля, курс доллара опустился ниже 27. Банкиры рассказали, что будет с ним дальше и почему он будет падать.
Также мы писали, что ранее финансисты утверждали, что курс доллара будет расти на этой неделе из-за миллиардных выплат по НДС.
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