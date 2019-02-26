Во вторник,26 февраля, в Украине будет пасмурно, в некоторых областях ожидаются снег с дождем. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

Так, во всех восточных регионах синоптики прогнозируют осадки: снег будет сменяться дождем и наоборот. Днем +2...+4 градуса, ночью: 0...-3 градуса. В центральных областях ожидается такая же погода. Правда, ночью столбики термометра опустятся максимум до -1 градуса.

В Киеве и северных областях также дождь, снег и незначительное тепло: до +3 градусов днем и до -1 ночью. А вот на юге страны будет теплее, хоть и не менее пасмурно и мокро. Днем тут до +5 градусов, ночью : 0...-3 градуса.

В большинстве западных регионов осадков не ожидается. Воздух прогреется до +3...+6 градусов днем, ночью температура сохранится на уровне -1...+1 градус.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик назвала дату, когда в Украину придет настоящая весна. Значительного потепления стоит ждать в понедельник, 4 марта.

Также мы писали, что синоптик предупредила об обманчивом потеплении в Украине в ближайшие дни.