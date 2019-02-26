Защита Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа, официально попросила суд приговорить его к значительно меньшему сроку, чем предусмотренные по его обвинению 10 лет тюремного заключения.

Об этом говорится в материалах, опубликованных в базе суда округа Колумбия в понедельник, 25 февраля, передает ТАСС.



"Манафорт, который на протяжении десятилетий служил четырем президентам США и не имел никакой криминальной истории, представлен в этом суде как "матерый преступник, который нагло нарушил закон и не заслуживает пощады", - говорится в заявлении адвокатов. - Мы просим, чтобы суд вынес приговор, который будет значительно ниже установленного законом максимального срока".

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что не видит смягчающих вину обстоятельств в деле Манафорта, который ранее пошел на сделку со следствием. Обвинение считает, что возраст 69-летнего подсудимого и тот факт, что он "понес репутационный ущерб в результате" судебного процесса, также "не являются смягчающими факторами".

В Вашингтоне Манафорту инкриминируются "сговор против США", отмывание более чем $30 млн, дача ложных показаний, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Прокуратура ранее сообщила, что Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.