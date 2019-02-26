В Кировоградской области очередное громкое задержание. Здесь арбитражный управляющий по ликвидации госпредприятия требовал огромную взятку за продажу имущественного комплекса по заниженной цене.

Об этом в Facebook написала Лариса Сарган, пресс-секретарь генерального прокурора Украины.

"Арбитражный управляющий по ликвидации государственного предприятия, расположенного в г. Александрия, Кировоградской области, потребовал 650 тысяч грн за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса.

"Губа не дура", - говорят люди. А Закон говорит, что это уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.368-4 УК Украины", - написала Сарган.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

"Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины задокументирован факт вымогательства неправомерной выгоды", - уточнили детали в Военной прокуратуре Южного региона.

Чиновника-вымогателя задержали после того, как он получил все 650 000 гривен, которые требовал от бизнесменов. Деньги ему привезли в багажнике авто.

Ранее "Страна" сообщала, что чиновника Главного сервисного центра МВД поймали на систематических масштабных взятках.

Также мы рассказывали, что у Луценко рассказали о задержании на Закарпатье чиновников Госгеокадастра.