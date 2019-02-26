Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, постоянно проживает в Париже и в настоящий момент проходит стажерскую практику в Европарламенте у бывшего члена партии Марин Ле Пен, евродепутата Эмерика Шопрада.

Об этом передает УП со сылкой на агентство AFP.

Шопрад, который также является членом парламентского комитета по иностранным делам, подчеркнул, что Елизавета Пескова, которая изучает право во Франции, не имеет доступа к конфиденциальным документам.

Пресс-секретарь парламента Марджори ван ден Брук добавила, что "на самом деле сам Шопрад никогда не имел доступа к конфиденциальным документам".

По словам самого Шопрада, Елизавета Пескова начала свою стажировку у него в ноябре 2018 года и уедет в конце апреля, когда закончится срок его полномочий.

Он заявил, что Пескова не может участвовать в закрытых дебатах или в работе делегации ЕС/РФ, в которую входит Шопрад. Депутат добавил, что ей платят 1 000 евро в месяц.

С другой стороны, Кристин Рево д'Алонн-Боннефуа, член Европейского парламента от Франции, заявила AFP, что она "встревожена".

"Это действительно шокирует. Дочь пресс-секретаря Кремля - ​​не просто кто-то. Я удивлена, что ее принятие на работу было подтверждено кадровой службой парламента", - добавила она.

Шопрад был наблюдателем на "референдуме", под прикрытием которого РФ оправдывает аннексию Крыма. Он повторил AFP: "Я никогда не скрывал, что считаю Крым исторически русским".

Шопрад был избран в парламент от французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен в 2014 году, но затем вышел из партии и считает себя независимым.

Ранее "Страна" сообщала, что дочь Пескова решила пошутить и назвала себя "дочерью главного вора страны".