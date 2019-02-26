Глава Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник, 26 февраля, прибыл в Ханой, на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые будут проходить два дня, 27 и 28 февраля. Об этом передает ТАСС.

Фото: ЦТАК

Ким Чен Ын на бронепоезде пересек границу Китая и Вьетнама и первую остановку сделал на станции Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон). На вокзале его в торжественной обстановке встретило местное руководство. На перроне, куда прибыл поезд лидера КНДР, был сооружен специальный трап, покрытый красной ковровой дорожкой, вдоль которой выстроился почетный караул. Ким Чен Ына на станции встретил заведующий канцелярией правительства Вьетнама Май Тиен Зунг, а на выходе с вокзала почетного гостя уже ожидали десятки школьников с флажками КНДР и более ста вьетнамских и иностранных журналистов, которые провели всю ночь на станции.



В Ханое Ким Чен Ын остановился в отеле Melia Hanoi, который расположен в центре города. К гостинице прибыл его кортеж, состоящий из более чем 10 автомобилей. Ким Чен Ын будет проживать в президентском пентхаусе, прямо над которым расположена вертолетная площадка.

В настоящее время движение по дорогам, ведущим к Melia Hanoi, полностью перекрыто, рядом с гостиницей находятся несколько броневиков служб безопасности Вьетнама. За оцеплением собрались сотни местных и иностранных журналистов, а также местных жителей с флажками КНДР и США.

Архитектурный комплекс Melia Hotel состоит из пары 22-этажных башен, соединенных общим лобби. На верхнем этаже расположен президентский номер, из которого открывается вид на исторический центр Ханоя и одну из главнх достопримечательностей - озеро Возвращенного меча. Еще на прошлой неделе сюда прибыли более 100 сотрудников службы обеспечения безопасности КНДР.

В разные годы в этом номере во время визитов во Вьетнам останавливались кубинский лидер Фидель Кастро, президент Филиппин Глория Макапагал-Арройо, члены королевских семей Брунея, Великобритании, Испании, Камбоджи и Таиланда. По этой причине отель стал достойным выбором для первого визита лидера КНДР во Вьетнам за последние 55 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что двойника Ким Чен Ына выслали из Ханоя перед саммитом США и КНДР.





