Скандал с украинской певицей Maruv, которой власти отказали в участии на Евровидении-2019 вырвался на международную орбиту и шокировал Европу. Там пытаются понять, что же на самом деле произошло в Украине.

В Германии на сайте канала ARD (ему принадлежат права на освещение Евровидения в ФРГ - Прим.Ред.) вышла статья под названием "Maruv запрещено петь на Eвровидении". Приводим ее полностью.

Фото: facebook.com

"Конкурс Евровидение в 2019 году настолько заполитизирован, каким он никогда не был. Жертвой политических пристрастий стала украинская певица Maruv, которая хотела выступить на шоу от Украины с песней "Siren Song", но общественный вещатель НОТУ не позволил этому случиться.

Еще до финала Maruv подверглась жесткой критике, поскольку гастролировала в России и не собиралась отказываться от концертов. Например, главный редактор музыкального журнала "Veslo" Александр Ягольник пожаловался на появление в Нацотборе так называемых рафиотов - артистов, которые выступают с концертами в России и на оккупированных Россией территориях Украины.

Вице-премьер включается

В своей статье Ягольник сослался на запланированный закон, согласно которому в будущем подобные выступления на украинском телевидении должны включать заставку: "Этот артист гастролирует в государстве-агрессоре".

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко в своем Twitter отреагировал на эту статью: "Что касается Нацотбора на Евровидение, я могу только повторить мнение многих, что украинский представитель не может быть артистом, который гастролировал в государстве-агрессоре или планирует это на будущее".

Помимо Maruv, в финале Нацотбора также критиковали и дуэт Anna Maria. А две успешные поп- дивы Ани Лорак и Светлана Лобода уже давно стали предательницами для многих украинцев.

Джамала ставит под сомнение патриотизм

Позиция члена жюри Джамалы стала лакмусовой бумажкой по определению патриотизма Maruv. Она была вынуждена перед камерами отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. И ее, скорее нерешительное "да", вряд ли убедило критиков. Поэтому НОТУ было вынуждено отстранить Maruv после того, как та отказалась брать на себя обязательства по контракту обеспечить безоговорочную солидарность со своей собственной страной и больше не гастролировать в России. В течение 24 часов она должна была подписать соответствующий документ, о чем также сообщили в офис Евровидения.

Реакция певицы

Тем не менее, Maruv решила на Facebook опубликовать некоторые пункты контракта и показать себя как жертву политических процессов. Она пояснила, что требования о запрете на импровизацию на сцене и строгие правила общения с журналистами, предусматривающие обязательные консультации с НОТУ были невыносимыми и нарушением прав человека. Тем не менее, такие положения довольно часто встречаются на конкурсе Евровидение и предназначены для того, чтобы артисты не могли использовать свои выступления и свои пресс-конференции в политических целях. Передача музыкальных прав Maruv вещателю также является частью контракта с артистами на создание сэмплеров Евровидения и DVD.

Политическое влияние

Все это вместе с общественным давлением, возможно, заставило НОТУ сначала взять паузу, а затем отказать Maruv в поездке в Тель-Авив. В официальном заявлении НОТУ говорится: "В соответствии с правилами Конкурса Евровидение, вещатель должен обеспечить неполитическую природу события, но текущие процессы, связанные с предварительным голосованием на национальном уровне, явно указывают на политизацию процесса. Влияние и вмешательство культурных деятелей и медиа-структур государства-агрессора оказали политическое влияние на результаты предварительного национального решения".

Тролли на работе?

Поскольку война между Украиной и Россией также ведется и за влияние на общественное мнение, в настоящее время возникает вопрос о том, была ли нынешняя ситуация создана специально. Вице-премьер-министр Кириленко рассматривает итоги Нацотбора Евровидения как часть "гибридной войны" России. И, действительно, Украина снова шокирует фанатов историей с Maruv - аналогично запрету россиянке Юлии Самойловой на участие в Евровидении- 2017 в Киеве.

Несмотря на то, что певица Maruv, вероятно, стала жертвой политической ситуации, странные комментарии в настоящее время распространяются в социальных сетях, в которых предполагаемые украинские фанаты критикуют политику своего правительства и призывают к поддержке Maruv.