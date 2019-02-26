Экс-начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Заману в Печерском райсуде Киева избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц. Об этом сообщает корреспондент Страны из зала суда.

Печерский районный суд Киева в ночь на вторник принял решение взять под стражу сроком до 27 марта 2019 года без альтернативы залога бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, подозреваемого в государственной измене.

"Я военный, я не политик. Ознакомился с материалами предъявленного обвинения и хочу сказать, что все исказили", - заявил Владимир Замана.

В числе прочего его обвиняют в том, что он, будучи начальником Генштаба, спровоцировал масштабные сокращения. Однако, по словам Заманы, все свидетели, указанные в подозрении, были уволены им из-за ненадлежащего выполнения должностных обязанностей. А что касается обвинения в сговоре с экс-президентом Януковичем, бывший начальник Генштаба ВСУ отмечает, что виделся с ним только в официальной обстановке.

"После того, как я отказался вводить войска (в Киев), он (В.Янукович) уволил меня", - сказал Владимир Замана, добавив, что указания не поступали непосредственно от Януковича.

Обвиняемый в госизмене экс-глава Генштаба рассказал "Стране", почему его хотят отправить в тюрьму.

Напомним, что утром 25 февраля СБУ и военная прокуратура задержала бывшего главу Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-полковника Владимира Заману. У него проводят обыски.