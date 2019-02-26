Опубликованы фото, сделанные орбитальной станцией "Марс-экспресс", как доказательства наличия на Марсе в прошлом разветвленной системы бурных рек. Их пересохшие русла можно разглядеть в марсианских долинах.

На фотографиях, сделанных межпланетной станцией Европейского космического агентства, отчетливо видны "глубокие морщины" на поверхности планеты. Об этом сообщает ВВС.

Считается, что в прошлом марсианская атмосфера была значительно плотнее. Это позволяло планете удерживать тепло солнечных лучей и обеспечивало условия для поддержания на поверхности постоянных потоков воды.

В 2018 году все тот же "Марс-экспресс" обнаружил на Красной планете озеро, предположительно с водой. Оно около 20 км в поперечнике, расположено у южного полюса и скрыто под толстой ледяной шапкой.

Фотографии пересохших рек были сделаны в высокогорной южной части Марса, к востоку от огромного кратера Гюйгенс и к северу от равнины Эллада.

Этот горный массив, испещренный ударными кратерами, образовался 3,5-4 млрд лет назад - и именно здесь можно найти многочисленные свидетельства некогда бурной водной активности.

Европейское космическое агентство опубликовало топографическую карту этой местности, помогающую "увидеть реки" - понять масштаб и направление водных потоков.

Красным цветом отмечены горные районы, откуда стекала вода, вымывая долины (окрашенные зеленым) шириной до двух километров и глубиной около 200 метров. Они отчетливо видны до сих пор, несмотря на значительную эрозию, которую эта местность претерпела за миллионы и миллиарды лет.

На Земле такая сеть рек называется древовидной из-за многочисленных притоков, некоторые из которых по пути к долине разветвляются, но затем вновь вливаются вместе.

Ученые отмечают сходство этого участка марсианского рельефа с истоком Брахмапутры в Тибете и предполагают, что на форму долин оказали влияние не только мощные речные потоки, но и периодические обильные дожди.

При этом остается открытым вопрос, откуда вода взялась изначально: это могли быть осадки, подземные источники или тающие ледниковые шапки. В любом случае, это указывает на то, что в далеком прошлом климат на Марсе был куда более теплым и влажным, чем сейчас.

Фото: bbc.com

Как сообщала "Страна", в Европейском космическом агентстве объявили, как и в чью честь назовут новый марсоход.

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