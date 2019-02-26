Политолог и сооснователь телеканала НТВ Игорь Малашенко боялся суда и угроз. Об этом сообщила его последняя жена, светская журналистка Божена Рынска, которая косвенно подтвердила версию о самоубийстве супруга в Испании.

"Игорь лично мне говорил что не собирается умирать ещё месяца два назад. Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз", - указано на ее Фейсбук-странице.

Фото: facebook.com/bozhena.rynska

Как сообщала "Страна", в Киеве сорвалось заседание суда по делу о нападении на журналистку NewsOne Дарину Билеру.

Напомним, что одесская журналистка и активистка заявила, что за ней следят неизвестные. активисты, которые следят за расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк, отмечают в соцсети, что Екатерина Маденс пишет о коррупции в органах власти в Одессе и непосредственно о мэре Геннадии Труханове и его "бизнес-партнере" ​​Владимире Галантернике.