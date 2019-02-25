С начала 2019 года количество случаев кори в Польше уже превысило их число за весь 2018 год и продолжает расти. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного санитарного инспектора Ян Бондар. Его цитирует "Польское радио".

"Сейчас зарегистрированы 380 случаев, и они все еще проверяются, однако, уже известно, что количество всего прошлого года было превышено", - сказал спикер. Он отметил, что динамика заболевания достаточно велика.

За весь 2018 год в Польше корью заболели 339 человек, большинство из них - в ноябре и декабре. А в 2017 году было зарегистрировано 63 случая.

Эпидемиологи отмечают, что болезнь привезена из Украины, но больные зачастую - поляки.

Как сообщала "Страна", в Киеве - первый случай смерти от кори в 2019. Женщина скончалась от осложнений болезни.

Напомним, что иммунолог рассказал о ситуации с корью в Украине.