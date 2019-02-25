Журналист Леся Иванова опубликовала первую серию масштабного расследования о тайной переписке окружения Порошенко. Суммы откатов и схемы хищения миллионов в оборонке, контрабанде из России и отмывании денег - с участием сына одного из самых влиятельных чиновников и друга Порошенко. Об этом говорится в расследовании "Bihus.info".

Так, по данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке". По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. Саму схему расследователи уже описывали полтора года назад.

Они утверждают, что осенью 2018 получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов аферы. Проверка журналистов показала, что приведенные в переписках факты соответствуют установленным ранее. Поэтому отправленный архив, скорее всего, является аутентичным.

Бизнесом на государственных закупках, кроме уже упомянутого Игоря Гладковского, занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформляет документы, заносит откаты". Он работал в "Укроборонпроме", откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор.

Третий организатор схемы – Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют "специалистом по контрабанде", утверждая, что мужчина "еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах".

Как свидетельствует обнародованные переписки, Гладковський-младший занимался решением "вопросов высокого уровня", согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковський-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко.

Жуков и Рогоза занимались так называемой "текущей черной работой" – непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег.

В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег. Между собой мужчины договаривались, например, о том, какие вопросы Гладкоскому-младшему нужно решить через своего отца или через руководителей заводов. Говорится в переписке и о суммах доходов.

Журналисты установили минимум 250 миллионов гривен, заработанных через 3 основные фирмы-прокладки. Такой фирмой выступала даже "Кузня на Рыбацком", которая тогда принадлежала Порошенко.

В то же время, в переписках Рогоза вспоминает 500 миллионов, поэтому расследователи предполагают, что настоящий заработок от схемы был значительно больше. Документы из заводов свидетельствуют, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не соответствовали требованиям.

Кроме того, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Деньги отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры. В переписках они обсуждали проценты, которые получали такие центры, и суммы, которые передавали буквально в пакетах.

Государственные заводы, которые закупали контрабандные запчасти, имитировали проведение честного конкурса, рассматривая в качестве участников только компании-прокладки Гладковского-Жукова-Рогозы.

Журналисты анонсировали еще две части расследования, которое касается хищений в оборонной сфере.

На Фейсбук-странице журналиста Дениса Бигуса появилась часть подробностей из видео про роль семейства Гладковских в украинской оборонке:

Гладковский-папа - назначенный Порошенко член Совета нацбезопасности и, по мнению СМИ - смотрящий.

Гладковский-сына - решала, который "нагибает" оборонку именем папы и не хочет встречать новый год "без полумиллиона".

По линку - первые две части расследования, которое... я не могу описать. Я серьезно, не знаю, что сказать. Это не Семочко, где всё довольно просто. Это - несколько лет работы группировки, которая за откаты поставляла военным госзаводам бушный контрабас из России по завышенным в разы ценам.

Да-да, пока все спасали армию, скидывались, волонтеры-дизель-почините машину...

В эфире - цитаты из переписок участников.

"Стадо, которому надо давать пизды" - о директорах госзаводов.

"-Давай сброшу на карту? - Не, пришли новой почтой!" - о передачи откатов.

"Возьми таблицу, где мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5" - о формировании цен.

"Ребята, а пришлите еще пару контор ваших, я на них тоже буду предложения слать", - о конкуренции поставщиков (бвахахахаха) в Укроборонпроме.

Там много цитат. Факты, которые стоят за этими цитатами - реальные закупки, цены и финансовые проводки, которые мы последние полгода проверяли по открытым и не очень источникам. (выебнулся, не "мы", Леся Иванова (Lesya Ivanova) проверяла, она герой вообще).

Ну вот, как-то больше и сказать нечего. Смотрите, там час, который пролетает на одном выдохе. Репост приветствуется. Хотя, думаю, этот материал скоро вытеснит Марув из фейсбука чисто хотя бы из-за цитат. Очень колоритные.

Фото: facebook.com/monti.czardas

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