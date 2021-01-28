Сегодня, 28 января, умер известный актер театра и кино Василий Лановой. Эту информацию подтвердила его жена Ирина Купченко.

Он считался одним из самых красивых советских артистов. За его плечами роли в таких популярных фильмах, как "Алые паруса", "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры", "Война и мир", "Дни Турбиных". Лановой родом из Украины, корни его семьи в Одесской области. Он был внесен в черный список Минкульта за угрозу нацбезопасности Украины.

"Страна" собрала информацию о том, чем запомнился известный актер и что он говорил об Украине.

Причины смерти

Здоровье Василия Ланового ухудшилось в последнее время. Он находился в больнице с начала января. Его госпитализировали после того, как стало известно, что он и его жена заразились коронавирусом. Он чувствовал себя хорошо, но врачи решили его положить в больницу из-за возраста.

Там у Ланового обнаружили поражение 5% легких и поставили диагноз пневмония. Недавно стало известно, что актер находится в реанимации, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

28 января СМИ написали, что он пережил клиническую смерть из-за осложнений от коронавируса.

За последние дни в больнице Василию Лановому сделали четыре теста на коронавирус, показавшие отрицательный результат.

Самые известные роли

Почти все роли Ланового героико-романтические, хотя он признавался, что мечтал о комедийных образах.

"Аттестат зрелости"

Известность ему принесла роль в фильме "Аттестат зрелости", где он сыграл избалованного старшеклассника.

"Алые паруса" Капитан Грэй

До съемок за плечами у 26-летнего актера были главные роли в фильмах "Аттестат зрелости" и "Так закалялась сталь". Его сразу же утвердили после проб, а вот актрису искали долго. В итоге образ Ассоли воплотила 16-летняя дочь Александра Вертинского Анастасия. Большинство сцен снимали в Ялте и Коктебеле. А замок Грэя - в Воронцовском дворце, в Алупке.

Иван Варавва "Офицеры"

Ивана Варраву хотели сыграть такие известные актеры, как Олег Ефремов, Валентин Гафт. Александр Лазарев. И режиссеру сначала больше других понравился Ефремов, но тот был занят. Тогда решили остановиться на вахтанговце Василии Лановом. Кстати, у Ланового и Юматова, который исполнил роль его друга Трофимова, были натянутые отношения со съемок "Как закалялась сталь", но в этом фильме они помирились и стал лучшими друзьями. Съемки проходили в России, Крыму, Туркмении.

Анатоль Курагин "Война и мир"

Фильм снимали шесть лет. В 1969 году он получил "Оскар", как лучшая картина на иностранном языке.

Алексей Вронский "Анна Каренина"

В этой картине партнершей Ланового была бывшая жена Татьяна Самойлова. Они встретились на съемочной площадке спустя 8 лет после развода.

Карл Вольф "Семнадцать мгновений весны"

Сначала актер хотел отказаться от роли генерала Вольфа, но режиссер Татьяна Лиознова убедила его. Она сказала, что не нужно делать персонажа сволочью, что это умный и сильный противник. Писатель Юлиан Семенов, написавший роман о Штирлице, посмотрев сериал, рассказывал, что не узнал Ланового в роли Вольфа.

"Три мушкетера" Кардинал Ришелье

Актер признавался, что ему понравился персонаж, поскольку для него было главным государство и его волновала судьба Франции больше Анны Австрийской, которая занималась личными делами.

"Полосатый рейс"

Была у него и одна из любимых ролей, комедийная. В эпизоде фильма "Полосатый рейс" он сыграл отдыхающего, который восклицал "Красиво плывут - вон та группа в полосатых купальниках".

Личная жизнь

Актер был трижды женат, все три раза его избранницами стали актрисы. Первая супруга - сокурсница Татьяна Самойлова. Брак распался из-за постоянных актерских разъездов и бытовой неустроенности. К тому же Татьяна решилась на аборт, испугавшись нищеты, а Лановой был против. Они развелись, когда им было по 24 года.

Второй супругой стала Тамара Зяблова, погибшая в автокатастрофе во время беременности. Кстати, когда она отдыхала в Крыму, Лановой, занятый на съемках в "Алых парусах", решил сделать ей сюрприз и приплыл в Ялту под алыми парусами.

Увлекался актер и Зинаидой Кириенко, но она не ответила взаимностью, заявив, что он не в ее вкусе.

Третьей и последней супругой стала Ирина Купченко. На момент свадьбы ей было 23, ему - 37.

В этом браке родились два сына - Александр и Сергей. Они решили не идти в сферу кино. Саша окончил истфак МГУ, младший - экономический факультет. Сергей Лановой переживал, что при родах умер его брат-близнец, часто сбегал из дома, употреблял наркотики. Он умер в возрасте 37 лет от остановки сердца.

Лановой об Украине