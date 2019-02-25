В понедельник, 25 февраля 19-го тура УПЛ киевское Динамо приняло "Зарю" в Киеве. Для гостей этот поединок стал первым официальным матчем после долгой зимней паузы.

Подопечные Александра Хацкевича сразу же завладели игровым преимуществом, но первыми забить могли гости, когда Кочергин прострелил в штрафную на Будковского, Филипп пытался пробить пяткой, но не попал по мячу.

На 34-й минуте Цыганков получил пас от Шапаренко. Протащил мяч и прострелил на дальнюю штангу обратно на Николая, который поразил пустые ворота – 1:0. Через четыре минуты Вербич сорвал аплодисменты, завершив сольным проход идеально точным ударом в дальний угол – 2:0.

После этого подопечные Хацкевича успокоились, отдав мяч во владение сопернику, дав ему почувствовать себя немного увереннее, а затем отобрали у него надежде на успех – на 45-й минуте Шапаренко оформил дубль, замкнув подачу Вербича – 3:0.

После возобновления игры подопечные Вернидуба забрали мяч под свой контроль, но Динамо легко и непринужденно забило еще раз – на 53-й минуте Кабаев в простой ситуации подарил мяч Вербичу, который хладнокровно поразил ворота и теперь уверенно закрепился на втором месте лучших бомбардиров Динамо – 4:0.

Игра на некоторое время успокоилась, команды поочередно перекатывали мяч без особой активности у ворот друг друга, но без очередного гола не обошлось – Соль забил свой дебютный мяч в чемпионате Украины, замкнув фланговую подачу Кендзеры – 5:0.

В 20-м туре Динамо сыграет с черниговской Десной, а Заря будет противостоять полтавской Ворскле.

Динамо - Заря 5:0

Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 53, Соль, 73

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Буяльский (Алибеков, 76) - Шапаренко - Цыганков (Цитаишвили, 70), Соль (Русин, 79), Вербич

Заря: Луис Фелипе - Караваев, Вернидуб, Литвин, Чеберко - Силас (Арвеладзе, 46), Чайковский - Лунев (Кабаев, 46), Кочергин (Леонардо, 73), Хомченовский - Будковский

Предупреждения: Шапаренко, Вербич, Сидорчук, Шабанов - Лунев, Кабаев, Литвин

Как сообщала "Страна", Карпаты разгромили Ворсклу в Полтаве, благодаря хет-трику Шведа из Селтика.