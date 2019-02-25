В первом после зимней паузы туре чемпионата Украины Шахтер принимал Александрию.

С первых минут подопечные Паулу Фонсеки, которые возглавляют турнирную таблицу первенства, завладели игровой инициативой и достаточно быстро открыли счет - Марлос обыгрался с Тайсоном в чужой штрафной и не оставил шансов голкиперу, открыв счет - 1:0.

В середине тайма команды немного сбавили темп. Гости рассчитывали только на контрвыпады и забить не смогли, а "горняки" забили еще раз - Марлос здорово набросил мяч на дальнюю штангу, где лучшему бомбардиру дончан Жуниору Мораесу оставалось подставить голову - 2:0. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе "горняков".

В начале второго тайма Жуниор Мораес упустил два хороших момента, а команда Владимира Шарана ответила своим моментом - Кривцов опрометчивой передачей вывел Артема Ситало один на один, но тот свой шанс не использовал. Тренер александрийцев проводил замены акцентированные на усиление атаки, но никаких дивидендов извлечь не удалось.

В заключительные минуты команды имели еще несколько моментов. Сперва, Марлос вывалился один на один, но не смог переиграть Панькива в ближнем бою. Кирилл Ковалец, в свою очередь, обыграл Хочолаву и вышел на свидание с Пятовым, но не смог пробить Андрея. А уже через пару минут хозяева заработали пенальти, но Марлос не смог реализовать "приговор".

Впрочем, Александрия должна была забить, когда Ситало и Пономарь поочередно пробивали по воротам, но Пятов на пару с Болбатом спасли Шахтер. После этого подопечные Паулу Фонсеки довели поединок до логического завершения, а финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Шахтера - 2:0. Следующий матч "горняки" проведут на выезде против Черноморца.

Шахтер: Пятов - Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили - Степаненко, Патрик (Майкон, 69) - Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон - Мораес.

Александрия: Панькив - Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46) - Банада, Запорожан, Дедечко - Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.

Предупреждения: Кривцов - Стецьков, Дедечко, Ситало.

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