В понедельник, 25 февраля, Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения двоим мошенникам, которые обманывали украинцев, якобы продавая им американской компании Tesla Motors Inc. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

Нацкомиссия заявила, что аферисты продают украинцам акции Tesla

Подозреваемых - супружескую пару из Одессы - оставили в СИЗО на 2 месяца с правом внесения залога в размере 5 миллионов гривен за каждого. В прокуратуре сообщили, что на сегодня в правоохранительные органы уже обратилось 20 граждан, пострадавших от этой аферы. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного им ущерба достигает 600 тыс. долл.

Прокуратура Киева просит всех, пострадавших от этой аферы, обращаться с заявлениями к правоохранителям.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, мошенников, которые продавали акции Tesla доверчивым украинцам, поймали 21 февраля в Одессе. Следствие установило, что они созадил интернет-сайт псевдопредставительства Tesla Motors Inc. в Украине, а также зарегистрировали в Киеве предприятия ООО "Тесла Груп Украина" и ООО "Насдак Груп Украина. В дальнейшем на сайте http://tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и указано, что уже более четырех лет "Тесла Групп Украина" предлагает физлицам ее акции и облигации. Однако в действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке у них не было, а полученные от доверчивых украинцев денежные средства они присваивали.

Также мы писали, что Укрзализныця провела тендер на поставку бронежилетов и заключила договор с мошенниками.