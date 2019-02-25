Заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу бывшей градоначальницы Славянска Нели Штепы не состоялось. Судья - на больничном.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Александр Шадрин.

"Заседание суда не состоялось, так как судья на больничном. Стороны процесса об этом были уведомлены заранее", - отметил адвокат. По его словам, Неле Штепе не понадобилось приезжать в Харьков: "Медицинское обследование Штепы продолжается".

Адвокат не уточнил, где именно осуществляется медобследование Штепы: в Киеве или Славянске. Следующее заседание суда назначено на понедельник, 4 марта.

Как сообщалось ранее, 25 января Орджоникидзевский райсуд Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы не состоялся.

По словам адвоката Александра Шадрина, Штепа находилась в больнице в Киеве на медобследовании с 22 по 26 января, поэтому суд, назначенный было на 24 января, перенесли на 25 февраля. Штепа была задержана еще 11 июля 2014 года.

Как сообщала "Страна", еще один судья по делу Штепы взял самоотвод. Дело рассмотрят с нуля в пятый раз.

Напомним, что в ноябре экс-мэр Славянска Штепа попала в больницу с инсультом.