Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене и меру пресечения которому 25 февраля избирает Печерский райсуд Киева, полностью отрицает вменяемый ему сговор с бывшим на то время президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом пишет "Интерфакс".

"Я военный, я не политик. Ознакомился с материалами предъявленного обвинения и хочу сказать, что все исказили", - заявил Владимир Замана.

В числе прочего его обвиняют в том, что он, будучи начальником Генштаба, спровоцировал масштабные сокращения. Однако, по словам Заманы, все свидетели, указанные в подозрении, были уволены им из-за ненадлежащего выполнения должностных обязанностей. А что касается обвинения в сговоре с экс-президентом Януковичем, бывший начальник Генштаба ВСУ отмечает, что виделся с ним только в официальной обстановке.

"После того, как я отказался вводить войска (в Киев), он (В.Янукович) уволил меня", - сказал Владимир Замана, добавив, что указания не поступали непосредственно от Януковича.

Он заверил, что по каждому пункту принятых им решений готов дать обоснованные пояснения - почему то или иное сокращение было необходимо. Также Замана назвал все обвинения "наглой ложью".

Представители прокуратуры огласили представление об избрании меры пресечения и, ссылаясь на то, что по статье о госизмене не предусмотрена другая мера пресечения, кроме содержания под стражей, попросили суд об аресте Владимира Заманы. Его адвокаты заявили, что подзащитный имеет проблемы со здоровьем и попросили приобщить к материалам дела документы о заболеваниях подозреваемого. Они уверяли, что подозреваемый никуда не пытается бежать.

Напомним, экс-руководителя Генштаба ВСУ Владимира Заману подозревают в гоизмене. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, за время руководства Заманы Украина полностью была лишена воздушной обороны. Он утверждает, что Украина лишилась системы ПВО из-за ряда указов, изданных Заманой в 2012 году.

Отметим, что Владимир Замана занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года. В день увольнения его с должности начгенштаба бывший в то время президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.22 февраля того же года Верховная Рада назначила его уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.

Кроме того, экс-глава Генштаба рассказал в интервью "Стране" почему его хотят отправить в тюрьму. По его словам, накануне годовщины аннексии Крыма властям нужна новая жертва.