В Савранском районе Одесской области корью заболели десять полицейских, местное отделение полиции на два дня ушло на карантин. Об этом со ссылкой на заместителя начальника-отдела коммуникаций национальной полиции Украины в Одесской области Светлану Белецкую сообщил "Главком".

Карантин в отделении полиции Савранского района Одесской области длился 20 - 21 февраля, по состоянию на 22 февраля его сняли. Всего было зарегистрировано 19 больных полицейских, только в десяти случаях диагноз "корь" был подтвержден.

По состоянию на 25 февраля на больничном находятся девять человек, двое из которых - на стационарном лечении; остальные выздоровели. При этом сообщается, что во время карантина участок все равно работал, дежурили здоровые его работники.

Напомним, по данным Минздрава, с момента вспышки кори в Украине умерли 30 человек.

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