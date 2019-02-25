В селе Калиновка автоугонщик, сел за руль фуры Scania и снес шлагбаум на станции технического обслуживания. В машине стоял GPS-маячок, который позволил отследить грузовик.

Возле станции метро Харьковская патрульные полицейские обнаружили данное транспортное средство и начали его преследование, который удалось заблокировать уже на Бориспольской трассе.

Как сообщала "Страна", в Киеве отец ищет сына, ушедшего менять sim-карту. Полиция подозревает убийство. Перед выходными сын сказал, что ему нужно восстановить sim-карту к телефону, и ушел искать ближайший магазин мобильного оператора. Позже перезвонил и сказал, что карточку поменял и идет обратно. Однако к вечеру так и не возвратился, телефон отключен.

Напомним, что полицейские застрелили угонщика самолета в Бангладеш, который отказался сдаваться и открыл огонь.