В понедельник, 25 февраля Верховный суд Украины принял решение, согласно которому дело Савченко-Рубана будет рассматриваться в Соломенском райсуде Киева. Об этом со ссылкой на адвоката Рубана Валентина Рыбина пишет "Интерфакс".

При этом сторона обвинения хотела, чтобы дело рассматривал харьковский суд, так как эта область соседствует с Донецкой, где происходили события, инкриминируемые подозреваемым. А сторона защиты просила Верховный суд направить дело в Печерский районный суд Киева.

Напомним, 11 февраля Верховный суд решил, что дело Савченко-Рубана будет рассматриваться в Черниговском суде. А на заседании 14 февраля коллегия судей удовлетворила отвод всех судей Черниговского суда по делу Савченко и Рубана. Новый состав суда оказалось собрать невозможно, поэтому дело перенаправили в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности, он, в свою очередь, перенаправил дело в Верховный суд Украины.

Также мы писали, что, по версии следствия, Савченко и Рубан планировали "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".