Во вторник, 26 февраля, фракция БПП намерена бойкотировать все голосования в Раде, кроме законопроектов по безопасности и обороны, - из-за рассмотрения проекта закона об ужесточении ответственности за подкуп избирателей. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Нардного фронта" Антон Геращенко.

"Фракция БПП только что заявила, что она завтра бойкотирует все голосования в Раде, кроме законопроектов по безопасности и обороны. Причина столь резкого заявления понятна - завтра на голосование выносится законопроект Министра МВД Арсена Авакова номер 8270 - об ужесточении ответственности за нарушения на выборах, в частности за подкуп избирателей", - написал Геращенко.

По словам нардепа, вопрос честных выборов - это вопрос европейской перспективы Украины, поэтому нельзя "с одной стороны декларировать приверженность к европейским ценностями", но при этом "строить самую масштабную со времен Януковича сетку по подкупу избирателей".

Скриншоты: Facebook/ Антон Геращенко

Напомним, крупный скандал вокруг подкупа избирателей разгорелся на прошлой неделе, после публикации расследования "Страны" о создании штабом Порошенко глобальной сети по подкупу избирателей за счёт средств госбюджета.

Позже информацию об этом подтвердил Аваков, назвав даже сумму бюджетных средств, которую штаб Порошенко хочет использовать на подкуп - 1,6 млрд гривен.