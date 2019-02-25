В понедельник, 25 февраля, в селе Новые Петровцы Киевской области полицейские при попытке остановить авто водителя-нарушителя попали в ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Полиция с красными и синими проблесковыми маячками преследовала иномарку, водитель которой упорно не хотел останавливаться, нарушая правила дорожного движения, пытался оторваться от преследования", - говорится в опубликованном сообщении.

Экипаж полиции совершил столкновение с другим авто, пассажирку которого с травмами доставили в больницу, после чего въехал в местный магазин.

Кроме этого, в результате указанного ДТП механические повреждения получила еще одна рядом припаркованная машина.

Фото: kv.npu.gov.ua

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