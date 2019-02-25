Во время визита в Червоноград Львовской области президент Петр Порошенко грубо ответил на выкрик из толпы касаемо долга по зарплате шахтерам. Видео инцидента разместили на YouTube-канале Zaxid.net.

"Внимание! Я бы хотел сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолжностей по шахтерам. Да? Слава Богу!", - говорит Порошенко.

После этого из толпы слышится недовольный выкрик. На что Порошенко в микрофон произносит: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина!".

Очевидно, президенту не понравилось, что не все собравшиеся горят энтузиазмом послушать информацию Кубива по долгам шахтерам.

Видео: YouTube/ Zaxid.Net

Напомним, Порошенко анонсировал перед выборами выдачу 2410 гривен для самых бедных пенсионеров.

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