Вице-премьер по гумвопросам Вячеслав Кириленко прокомментировал отмену итогов Нацотбора на Евровидение 2019 телеканалу "Прямой".

Он заявил, что ситуация "вполне нормальна", а между артистами должен быть "идеологический водораздел".

"Я знаю многих наших исполнителей, и в 2014 году между ними прошел водораздел, большинство артистов отказались от гастролей в России, от хорошего куска рынка, и их там любили. Проявили гражданскую позицию. Часть исполнителей продолжили выступать на территории страны-агрессора. Кто-то там почти поселился. А кто-то "туда-сюда" и начались митинги перед концертами. И я предложил законопроект о гастролях украинских исполнителей на территории страны-агрессора. Но нет закона, который запрещает там выступать. Но одно дело, когда обычный украинец едет туда по бытовым делам, другое, когда там выступает публичная личность… Когда на экране будут транслировать клип, на экране должна появиться надпись, что он выступает в России. Веселят россиян. Пока они убивают", - сказал вице-премьер.

Вице-премьер Кириленко также заявил, что в Нацотборе были замешаны "российские пропагандисты".

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