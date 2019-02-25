По прогнозу Укргидрометцентра погода в Украине во вторник, 26 февраля, будет облачной. В ряде регионов страны ожидаются снегопады. Ночью столбики термометров покажут от -3 в центральных и западных областях до -3 на юге Украины.

Днем ожидается плюсовая температура, от +1 тепла на севере до 4-6° выше нуля в Западном регионе.

Погода в Киеве 26 февраля будет облачной, днем ​​ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​столбики термометров покажут 1−3° выше нуля.

Во Львове 26 февраля облачно, но без осадков. Синоптики прогнозируют 1° мороза ночью. Днем температура воздуха поднимется до 4−6° выше нуля.

Погода в Харькове 26 февраля будет прохладной, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до 2° мороза, днем ​​будет колебаться от 2 до 4 ° тепла.

В Днепре завтра, 26 февраля, также ожидаются снегопады. Столбики термометров ночью покажут 0-2° мороза, а днем ​​температура воздуха поднимется до 2−4° выше нуля.

Погода в Одессе 26 февраля будет облачной, синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до 2° мороза, а днем ​​столбики термометров поднимутся до отметки 3-5° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом второй день ищут без следа пропавших на моторной лодке трех товарищей.

Напомним, что в Карпатах спасатели на носилках спустили с горы Поп Иван двух туристов с обморожениями.