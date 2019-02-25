Вечером в понедельник, 25 февраля, во время заседания Печерского райсуда Киева, который избирает меру пресечения экс-начальнику Генерального штаба Владимиру Замане, представители защиты заявили, что дело против него - месть Александра Турчинова.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

В частности, адвокаты Заманы заявили, что дело против их подзащитного - "это месть Турчинова и попытка властей заткнуть ему рот накануне 5-летия аннексии, чтобы он не ходил по каналам и не рассказывал, как сдали Крым". Кроме того, сторона защиты утверждает, что уголовное преследование может быть местью за выступление Заманы на суде по делу о госизмене Януковича.

Вечером 25 февраля суд после перерыва продолжил избирать Владимир Замане меру пресечения. Защита просит присоединить к материалам дела личные характеристики экс-началника Генштаба и медицинскую справку о том, что подозреваемый страдает диабетом.

Фото: "Страна"

Напомним, экс-руководителя Генштаба ВСУ Владимира Заману подозревают в гоизмене. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, за время руководства Заманы Украина полностью была лишена воздушной обороны. Он утверждает, что Украина лишилась системы ПВО из-за ряда указов, изданных Заманой в 2012 году.

Также "Страна" писала о том, что говорил генерал Замана, которого обвинили в госизмене.