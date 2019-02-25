Глава Минздрава Ульяна Супрун назвала три основных нелепых слуха о вакцинации, которые распространяются в Украине в последнее время, и опровергла их на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, среди самых нелепых и опасных утверждений о вакцинации за последнее время: запрет вакцины против кори в Японии, аутизм от прививок и "яд" в вакцинах, который вызывает рак. Эту ложь начал распространять видеоблогер, который пытается убедить украинцев во вреде вакцин. И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что в условиях вспышки кори такая информация несет угрозу национальной безопасности страны.

"Во-первых, в Японии не запрещена вакцинация против кори. Наоборот - в этой стране прививки против кори и краснухи (Measles, Rubella - MR) входят в план по вакцинации... Сейчас Япония высокий уровень иммунизации против кори. Так, в 2016 году уровень охвата вакцинацией составил 97% (первая доза в возрасте одного года) и 93% (вторая доза в 5-6 лет), по данным ВОЗ от 20 июня 2018 года", - написала Супрун.

По ее словам, сейчас в Японии, как и в Украине, используют вакцины против кори, содержащих вирус штамма Jeryl Lynn. Для вакцины, содержащей этот штамм, не доказана его роль в развитии серозного менингита после сотни миллионов проведенных вакцинаций.

"Во-вторых, вакцинация не приводит к аутизму. Центр контроля и профилактики заболеваний в США, медицинский институт Национальной академии наук Великобритании и британская Национальная служба здравоохранения провели исследование и опровергли какую-либо связь между вакциной и возникновением аутизма...", - написала Ульяна Супрун.

И в-третьих, по ее словам, вакцина КПК ​​содержит ослабленные штаммы вирусов, к которым должен выработаться иммунитет. В данном случае это специально ослабленные вирусы кори, паротита и краснухи. Также применяются вспомогательные вещества. Но именно в вакцины КПК не входят ни тиомерсал, ни адъюванты. Хотя эти вещества присутствуют в других вакцинах и не несут никакой опасности в их составе.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, YouTube отключил платную рекламу на видео, выступающих против вакцинации.

Также мы писали о том, почему Супрун не объявляет эпидемию и есть ли в стране вакцины.