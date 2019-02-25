Украинская исполнительница MARUV, победившая в общеукраинском отборе на Евровидение 2019, рассказала о сути переговоров с властями НОТУ. Они длились около 7 часов.

MARUV сообщила, что готова была пойти на компромисс по вопросу выступлений в России, но перед ней поставили и ряд других условий. После этого певица сообщила, что "не готова выступать с лозунгами", а также превращать выступление на Евровидении в "промо-акции наших политиков".

"Я - музыкант, а не бита на политической арене", - отметила победительница общеукраинского отбора не Евровидении. Вот что говорится на ее Фейсбук-странице:

"Сегодня наша встреча с НОТУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон.

За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на "Евровидение – 2019". Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене.

Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене.

Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры.

Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/MaruvOfficial

Как сообщала "Страна", после победы Maruv на общеукраинском отборе букмекеры резко подняли шансы на победу Украины в Евровидении 2019. Украина тогда переместилась с 14-го сразу на 4 место.

Напомним, что украинской певице Maruv, которая прошла Нацотбор, не дали поехать на Евровидение. Все подробности и реакция соцсетей.