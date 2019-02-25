Синоптик Наталья Диденко советует жителям столицы выбраться на улицу, чтобы успеть насладиться весенним теплом и +8 градусами, ведь уже на днях погода сменится мокрым снегом и дождями - Укргидрометцентр. Об этом синоптик сообщила на своей странице в Facebook.

"Выйдите на улицу и поднимите голову. Как хорошо и тепло. Выйдите обязательно, потому что завтра небо затянет облаками, начнет летать мокрый снег (здесь идет нецензурная лексика), может с дождем, похолодает до +1 градуса и все это будет пронизано колючей ветром. Выходите", - написала синоптик Наталья Диденко.

Напомним, после морозных выходных в Украину пришло потепление. В понедельник, 25 февраля, лишь в восточных областях прогнозируют небольшой дождь со снегом. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с. В Киеве сегодня днем обещали до +6 градусов, без осадков.

Ранее "Страна" писала о том, что львовский сурок Маруся обещает Украине раннюю весну и ждет жениха из Днепропетровской области.

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