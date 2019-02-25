Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) не сдало в прокат арестованный элитный автомобиль Aston Martin уехавшего бизнесмена Сергея Курченко, так как автомобиль был в ненадлежащем техническом состоянии.

Об этом в интервью "Украинским Новостям" заявил директор АРМА Антон Янчук.

"Что касается Aston Martin, то он передан в управление. Есть управитель, но нет арендатора. Автомобиль приведен в пригодное техническое состояние, потому что был в ненадлежащем состоянии и находился без движения. Также его нужно было застраховать, так как это обязательное наше условие для всех управителей", - заявил он.

Антон Янчук заявил, что наибольшее количество желающих готово арендовать более дешевые транспортные средства в хорошем состоянии, при этом - скорее новые, чем старые.

Отметим, что Печерский районный суд Киева вынес решение о передаче автомобиля Курченко Aston Martin в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами еще в августе 2018 года, в ноябре ее передали в АРМА.

Напомним, АРМА ищет арендатора на апартаменты Януковича на Оболонской набережной в Киеве.

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