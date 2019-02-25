На президента США Дональда Трампа подала в суд бывшая сотрудница его избирательного штаба Альва Джонсон за сексуальное домогательство в виде поцелуя. Они утверждает, что Трамп поцеловал ее без согласия. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, она заявила, что отвергла попытки Трампа поцеловать ее на митинге в Тампе, штат Флорида, в августе 2016 года. Она якобы повернула голову, когда Трамп попытался поцеловать ее, в результате чего будущий президент прижал губы к ее рту.

"Я сразу почувствовала себя оскорбленной, потому что не ожидала и не хотела этого. Я все еще вижу, как его губы приближаются к моему лицу", - сказала Джонсон.

Отмечается, что иск Джонсон является первым обвинением президента в сексуальных домогательствах во время предвыборной кампании. В Белом доме опровергли ее заявление.

"Этого никогда не было, и этому прямо противоречат многочисленные достоверные свидетельские показания", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, назвав обвинения "абсурдными".

"Страна" разбиралась, как в украинской армии командиры домогаются женщин-подчиненных и почему об этом все молчат.

Напомним, что Майкл Дуглас опроверг обвинения в домогательствах к своей ассистентке 29 лет назад.