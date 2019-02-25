Сегодня, 25 февраля, стало известно про срыв переговоров между представителями победительницы украинского отбора Maruv и Национальной общественной телерадиокомпанией Украины и как итог - необходимую замену представителя от Украины на международном песенном конкурсе.

Об этом сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

По словам Аласании, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении, пока не принято. Переговоры с кандидатом начнут утром 26 февраля.

Фото: facebook.com/zurab.alasania

Напомним, что Maruv подвергалась нападкам со стороны националистов за то, что выступает в России. На эту тему ей также устроил допрос с пристрастием ведущий Сергей Прытулы. Но, как видим на зрителей это не подействовало и они ей отдали больше всего балов.

Отметим, что неофициальные источники сообщают, что Maruv заменят на группу Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе. Напомним, участница кавер-коллектива Анастасия Малега выступила на сцене, будучи на восьмом месяце беременности. Freedom jazz исполнили собственную песню "Cupidon".